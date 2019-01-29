نجم بايرن مييونخ يقترب من الدوري الصيني

اقترب مهاجم بايرن ميونخ، من وضع حد لمسيرته داخل ملعب أليانز أرينا، للتوجه صوب الأراضي الصينية.
وبحسب صحيفة "tz" الألمانية، فإن ساندرو فاجنر، مهاجم البايرن، بات على مقربة من الرحيل إلى الدوري الصيني.
وأشارت الصحيفة إلى دخول نادي تيانجين تيدا الصيني في محادثات مع اللاعب الألماني، صاحب الـ31 عامًا.
وغاب فاجنر عن تدريبات الفريق البافاري، الإثنين، حيث أشارت التقارير إلى تفرغه لحسم مستقبله، بعد وصول العرض الصيني.
ويسعى النادي الصيني لحسم الصفقة في أسرع وقت، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية.
ولا يشارك فاجنر بصفة أساسية تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش هذا الموسم، حيث ظهر في 7 مباريات فقط بالبوندسليجا هذا الموسم، دون أن يسجل أي هدف.
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