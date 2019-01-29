يلا شوت yalla shoot حصري شاهد مباراة قطر والامارات بث مباشر اليوم (( مباريات اليوم بث مباشر ))

تنتظر جماهير الكرة العربية مواجهة خليجية من العيار الثقيل في نصف نهائي كأس آسيا 2019، والتي تجمع بين منتخب الإمارات وقطر.

نشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تغريدة أكدت فيها أنها قررت أن تنهي دوام الطلبة قبل الموعد المحدد بساعتين كي تتمكن الجماهير من الذهاب إلى الملعب وتشجيع المنتخب الإماراتي.

وسيلتقي منتخب الإمارات بنظيره القطري، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس آسيا 2019 المرة الأولى في تاريخ البطولة، إذ لم يسبق لقطر أن بلغت هذا الدور.

يذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة إيران واليابان التي ستلعب الإثنين على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

مواجهة مثيرة تجمع بين كلا المنتخبين من أجل حصد بطاقة التأهل إلى نهائي كأس آسيا، ليضرب موعداً أمام المنتخب الياباني الذي نجح في اكتساح المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة.

تاريخياً، ألتقى كلا المنتخبين 4 مواجهات بكأس آسيا من قبل كما وأظهرت المباريات الماضية بينهم تعادل في الانتصارات لكل منتخب.

وتجدد الموعد مرة أخرى في نسخة عام 1988 في الدوحة وتمكن أصحاب الأرض من تكرار الفوز بنتيجة 2-1 وبحضور الهداف مفتاح الذي أحرز أحد الهدفين.

أول فوز للإمارات على قطر بشكل رسمي، كان في نسخة كأس آسيا 2007 واستطاعت الإمارات تحقيق الفوز القاري لأول مرة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أخر المواجهات الرسمية بين كلا المنتخبين سجلت الإمارات الفوز الأكبر بنتيجة 4-1، وذلك في النسخة الماضية من كأس آسيا 2015، وسجل حينها على مبخوت هدفين وأحد خليل هدفين.