رسالة "وتساب" تكشف حقيقة توصل نيمار مع ادارة برشلونة

توسّل البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، لإدارة برشلونة، من أجل العودة مجدداً إلى صفوف الفريق الكتالونى.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "أس"الأسبانية، أن نيمار دا سيلفا، توسّل إلى إدارة برشلونة من خلال رسالة واتساب لإعادته مجدداً إلى صفوف البلوجرانا بعد موسم ونصف مع باريس سان جيرمان.

وأضاف التقرير، أن نادى برشلونة استغل رسالة واتساب التى أرسلها نيمار لإقناع فرينكى دى يونج المنضم حديثًا من أياكس من أجل إقناعه للانضمام إلى النادى الكتالونى والذى دخل فى مفاوضات مع مانشستر سيتى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أخبره مسئولو النادى أن نيما يطلب العودة وإذا لم ينتقل إلى البلوجرانا حاليًا سيتم التعاقد مع النجم البرازيلى.

ورحل نيمار من برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان فى صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو فى صفقة "القرن"، بحثا عن لقب النجم الأوحد والخروج من ظل الأرجنتينى ليونيل ميسى.

أكدت الصحيفة، أن نيمار أرسل الرسالة إلى إداريين ولاعبين فى فريق برشلونة متوسلا للعودة، وأن النادى الكتالونى استخدم الرسالة كأداة تسويقية لإقناع دى يونج والذى وقع بالفعل مع النادى الكتالونى مؤخراً مقابل 86 مليون يورو، وسينضم للفريق فى يوليو المقبل.

وترددت تقارير حول اضطرار مسئولى باريس سان جيرمان لبيع أحد نجميه نيمار أو مبابى خلال الصيف المقبل لعدم الدخول فى أزمات مع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم بشأن قوانين اللعب المالى النظيف.