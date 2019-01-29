شكرا لقرائتكم رغم أخطائه فى مباراة الاهلى ودجلة.. لجنة الحكام ترفض إيقاف الغندور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف أو استبعاد أحمد الغندور حكم مباراة أمس بين الأهلى ودجلة بالدورى، والتى انتهت بفوز الاحمر 2-1.

كشف مصدر باللجنة لـ"الخليج 365" أنه رغم تصريحات عصام عبد الفتاح عضو الجبلاية ورئيس لجنة الحكام بأن ركلتىّ الجزاء سواء للأهلى أو دجلة غير صحيحتين، إلا أنه فى نفس الوقت فاللعبتين مثار جدل وغير واضحتين بنسبة كبيرة، بجانب أنها أخطاء فنية عادية لا تستحق العقوبة.

يذكر أن الأهلى رفع رصيده إلى 33 نقطة فى المركز الثالث.