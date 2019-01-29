شرطة مدريد تلقى القبض علي "بروفيسير" أتلتيكو للعنف ضد المرأة

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جدة - عمرو شويل ألقت شرطة العاصمة الأسبانية مدريد القبض على أوسكار أورتيجا مدرب أحمال فريق اتلتيكو مدريد والشهير بـ "البروفسير".
وفقاً لما نشرته صحيفة "أس"الأسبانية، إن السلطات الأسبانية ألقت القبض على أورتيجا والبالغ من العمر 60 عاماً، صباح اليوم،الثلاثاء، بتهمة العنف ضد المرأة، حيث تواجد هذا الصباح بأحد أقسام الشرطة في مدريد، بعد اعتقاله الليلة الماضية، ولم يتم الكشف عن نوعية العنف الذى ارتكبه المدرب وتسبب فى اعتقاله.
أشارت الصحيفة، إن أوسكار أورتيجا القادم من باراجواى يعمل مع دييجو سيميونى كمدرب للأحمال منذ تولى الأخير تدريب أتلتيكو مدريد فى عام 2011.
ويعد أوسكار أورتيجا الشهير بـ "البروفسير" هو المسئول الأول عن الحالة البدنية الرائعة التى وصل إليها لاعبى الروخى بلانكوس خلال السنوات الأخيرة.
وتجمع أوسكار أورتيجا علاقة طيبة مع دييجو سيميونى منذ أن كان الأخير لاعباً فى أتلتيكو مدريد عام 2005، ثم قام سيميونى بضمه إلى الجهاز الفنى لنادى العاصمة الأسبانية فى 2011.
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