شكرا لقرائتكم الأهلي يختبر جاهزية بدلاءه أمام المعادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستغل الجهاز الفني للأهلي التجربة الودية التي يخوضها الفريق الأحمر أمام نظيره المعادي في تجربة عدد من اللاعبين البدلاء لمعرفة حالتهم الفنية والبدنية تمهيدا للاستعانة بهم في الفترة القادمة.

ويسعى مارتن لاسارتي المدير الفني لتجربة عدد كبير من لاعبي الفريق الذين لا يُشاركون مع الفريق خلال الفترة الماضية خلال المباراة الودية التى سيخوضها المارد الأحمر عصر اليوم،الثلاثاء، أمام فريق المعادي بإستاد التتش بالجزيرة.

ويضم الأهلي عدد كبير من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص المشاركة بشكل مُستمر وكذلك العائدين من الإصابة أمثال صلاح محسن وإسلام محارب وشريف إكرامي وعلى لطفي وباسم على وسعد سمير ومحمد نجيب وأحمد حمودي وصالح جمعة ورامي ربيعة وأحمد علاء وغيرهم .

ويستعد الأهلي إبتداءاً من ودية المعادي اليوم لمباراة سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير المقبل ببرج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.