شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تجهز مذكرة إحالة سيد عبد الحفيظ للجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على تقديم مذكرة إلى لجنة المسابقات ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، بهدف إحالته للجنة الإنضباط، بعد التصريحات التى أدلى بها عقب مباراة وادى جلة أمس بالدورى والتى انتهت بفوز الأحمر 2-1.

كشف مصدر بلجنة الحكام لسوبر كورة، أن عصام عبد الفتاح يجهز مذكرة ضد عبد الحفيظ، حيث يرى أن تصريحات مدير الكرة تحرض ضد الحكام، كما ستتسبب فى صدام بين اتحاد الكرة والزمالك أو المقاصة مهما كانت نتيجة مباراة اليوم بين الفريقين، حيث بات الحكم محمود البنا تحت ضغط كبير.

أضاف أن عبد الفتاح كان يرغب فى تقديم مذكرة ضد عبد الحفيظ عندما أدلى بتصريحات مشابهة فى وقت سابق، لكن مجلس الجبلاية أثناه عن ذلك منعا لتفاقم الأزمة، لكن رئيس لجنة الحكام يتمسك فى هذه المرة بتفعيل مذكرته ضد عبد الحفيظ وتفعيله للجنة الانضباط.