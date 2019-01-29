شكرا لقرائتكم رقم قياسي جديد لـ"تريزيجيه".. 8 مراوغات ناجحة أمام باشاك شهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا رقماً قياسياً جديداً في النسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي.

محمود تريزيجيه نجح في تنفيذ 8 مراوغات ناجحة خلال مشاركاته في مباراة قاسم باشا وباشاك شهير التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري التركي والتي انتهت بهزيمة قاسم باشا بهدفين دون مقابل.

ونجح محمود تريزيجيه في كسر رقمه القياسي بعدما أكمل 7 مراوغات ناجحة خلال مشاركته في مباراة قاسم باشا ضد ريزا سبور التي أقيمت بملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري التركي، وهو اللاعب الوحيد في النسخة الحالية من المسابقة الذي قام بتنفيذ مثل هذه المراوغات الناجحة في مباراة واحدة، متفوقًا على كل نجوم الدورى التركى بما فيهم عمالقة جالطة سراى وبشكتاش وفنربخشة.

وكان موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، إختار محمود تريزيجيه أفضل لاعب في قاسم باشا أمام باشاك شهير بعدما حصل النجم المصري على 7.6 – 10 في التقييم الذي أعده عن مستويات لاعبي الفريقين في مباراة أمس، بعدما شكل تريزيجيه مصدر الخطورة الوحيد لناديه أمام المنافس.