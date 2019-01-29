شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام ترفض إيقاف أحمد الغندور بعد مباراة الأهلى ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف أو استبعاد أحمد الغندور حكم مباراة أمس بين الأهلى ودجلة بالدورى، والتى انتهت بفوز الأحمر 2-1.

كشف مصدر باللجنة لـ"الخليج 365" أنه رغم تصريحات عصام عبد الفتاح عضو الجبلاية ورئيس لجنة الحكام بأن ركلتىّ الجزاء سواء للأهلى أو دجلة غير صحيحتين، إلا أنه فى نفس الوقت فاللعبتان مثار جدل وغير واضحتين بنسبة كبيرة، بجانب أنها أخطاء فنية عادية لا تستحق العقوبة.

يذكر أن الأهلى رفع رصيده إلى 33 نقطة فى المركز الثالث.