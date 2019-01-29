شكرا لقرائتكم خبر عن متى يغلق مستشفى الأهلى أبوابه؟.. اعرف موعد عودة مصابى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الخوف والترقب تأمل جماهير النادى الأهلى فى غلق أبواب مستشفى الفريق الأحمر بعد أن أصبحت الإصابات شبح يطارد اللاعبين فى كل مباراة، حيث باتت الجماهير تنتظر خروج أحد نجوم الفريق مصاباً بين اللحظة والأخرى، وبات الأمر يشكل أزمة حقيقية للجهاز الفنى بالقلعة الحمراء.

مستشفى الأهلى يضم 10 نزلاء هم: وليد سليمان، وليد أزارو، أحمد فتحى، حسام عاشور، محمد محمود، أحمد الشيخ، مروان محسن، حمدى فتحى، ياسر إبراهيم، رمضان صبحى.

الخليج 365 يسلط الضوء على موعد عودة المصابين فى الأهلى خلال السطور التالية:

وليد سليمان

المركز: صانع الألعاب

الإصابة: جزع فى الرباط الداخلى للركبة، وجزع فى رباط صابونة الركبة وإصابة خفيفة فى الغضروف.

موعد العودة : بعد 4 أسابيع





وليد أزارو

المركز: مهاجم صريح

الإصابة: تمزق في العضلة الضامة

موعد العودة: بعد 3 أسابيع





مروان محسن

المركز: مهاجم

الإصابة: شد في العضلة الأمامية

موعد العودة: 3 أسابيع





أحمد الشيخ

المركز: جناح أيمن

الإصابة: جزع فى الرباط الداخلى للركبة

موعد العودة: خلال أيام

أحمد فتحي

المركز: ظهير أيمن

الإصابة: شد فى العضلة الأمامية

موعد العودة: 3 أسابيع





حسام عاشور

المركز: لاعب وسط مدافع

الإصابة:كدمة فى الأنكل

موعد العودة: فى مباراة الأهلى وسيمبا 2 فبراير المقبل

حمدي فتحي

المركز: لاعب وسط

الإصابة: شد فى العضلة الضامة

موعد العودة: من أسبوع إلى 10 أيام

رمضان صبحي

المركز: جناح أيمن

الاصابة: إجهاد فى العضلة الأمامية

موعد العودة: 4 أيام على الأكثر

ياسر إبراهيم

المركز: مدافع

الإصابة: شد فى العضلة الضامة

موعد العودة: 4 أيام على الأكثر

محمد محمود

المركز: صانع ألعاب

الإصابة: قطع فى الرباط الصليبي

موعد العودة: من 6 إلى 8 أشهر