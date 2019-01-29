شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى غدا للإعلان عن النسخة الثانية لدورى مراكز الشباب للصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن النسخة الثانية من دورى مراكز الشباب للصم لعام 2018 / 2019. وذلك غداً الأربعاء، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً. ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من اللاعبين، والشخصيات العامة.

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