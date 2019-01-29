شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان درويش بطل العالم فى الجودو يحتفل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم رمضان درويش لاعب منتخب الجودو بعيد ميلاده الـ31، حيث إنه مواليد 29 يناير 1988 . حقق رمضان درويش الكثير من الألقاب والبطولات منذ بدأ ممارسة اللعبة، ومن أبرزها التتويج بالبطولة الافريقية 8 مرات، والحصول على 4 فضيات فى البطولات الأفريقية، 3 ذهبيات فى بطولة البحر المتوسط، و4 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات فى بطولة الجراند برى، بالإضافة إلى 4 برونزيات فى الجراند سلام. رمضان درويش مع والدته وزوجته وعلى مستوى بطولة كأس العالم حقق درويش 6 ذهبيات وفضيتين، كما توج بطل منتخب الجودو برونزيتى بطولة العالم للأساتذة. وشارك درويش فى دورة الألعاب الأوليمبية بلندن 2012، بالإضافة إلى أوليمبياد البرازيل ري ودى جانيرو 2016 . وحصل رمضان درويش على وسام الجمهورية من الرئيس السيسى عقب مشاركته فى بطولة البحر المتوسط 2018 .

درويش مع والدته واشقائه ويحتفل اليوم مع درويش شقيقه التوأم "محمد درويش" لاعب منتخب الجودو أيضا والمدرب السابق فى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة باسل الغرباوى.

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