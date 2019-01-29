شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يُجرّب "بدلاء" الأهلى أمام المعادى استعدادا لمباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الجهاز الفنى للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى لتجربة عدد كبير من لاعبى الفريق الذين لا يُشاركون مع الفريق خلال الفترة الماضية خلال المباراة الودية التى سيخوضها المارد الأحمر عصر اليوم الثلاثاء، أمام فريق المعادى باستاد التتش بالجزيرة.
ويضم الأهلى عددا كبيرا من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص المشاركة بشكل مُستمر وكذلك العائدين من الإصابة أمثال صلاح محسن وإسلام محارب وشريف إكرامى وعلى لطفى وباسم على وسعد سمير ومحمد نجيب وأحمد حمودى وغيرهم.
ويستعد الأهلى ابتداء من ودية المعادى اليوم لمباراة سيمبا التنزانى يوم 2 فبراير المقبل ببرج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
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