شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. يرصد تحركات لجنة الحكام ضد سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، فى تحركات سريعة للرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بعد انتقاده لتعيينات اللجنة بخصوص الحكام المكلفين بإدارة مباريات الزمالك فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. يرصد تحركات لجنة الحكام ضد سيد عبد الحفيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.