شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم، الثلاثاء الموافق 29/ 1/ 2019 على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الأبيض لمواصلة الانتصارات فى المسابقة للاستمرار فى تصدر جدول الدورى وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه نادى بيراميدز صاحب المركز الثانى.

من المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس بتشكيل مكون من: "عماد السيد فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".