شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. النيجيرى أجايى مهاجم الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الثلاثاء، النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلى بعيد ميلاده الـ23، فهو من مواليد 29 يناير 1996.

لعب أجايى لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.

أجايى الذى غاب عن الأهلى منذ مباراة تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا بنسخته الماضية، بسبب إصابة الركبة، عاد ليشارك مع الفريق الأحمر ليكون ظهوره الأول فى دور المجموعات أيضا بدورى الأبطال خلال النسخة الجارية، ليواصل مشوار الإمتاع الكروى.

وخاض النيجيرى 77 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 22 هدفاً، فيما ساهم فى صناعة 19 هدفا آخر كان آخرها هدف تعادل الأهلى أمام شبيبة الثورة الجزائرى فى ثانى جولات المارد الأحمر بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ثم هدفه فى شباك المقاصة بالدورى العام فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الاحمر بثلاثة أهداف دون رد.