طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال، طبيب النادي الأهلي، خالد محمود، إن الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق رمضان صبحي وياسر إبراهيم عبارة عن اجهاد عضلي، مضيفًا أن إصابة علي معلول لا تُشكل أي خطورة.

وأضاف طبيب الأهلي من خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن إصابة رمضان صبحي عبارة عن اجهاد في العضلة الأمامية، فيما تعرض ياسر إبراهيم لإجهاد على مستوى الخلفية.

وأكمل أن إصابة علي معلول في الكتف لا تُشكل أي خطورة على تواجد الدولي التونسي في قادم المباريات.

واختتم طبيب الأهلي أن الثلاثي سيخضع للمزيد من الفحوصات اليوم الثلاثاء لمعرفة فرص تواجد الثلاثي في التدريبات الجماعية.

وتعرض الثلاثي للإصابات خلال مباراة الفريق أمام وادي دجلة والتي جرت يوم الأثنين لحساب الجولة العشرين من الدوري الممتاز والتي حسمها أبناء المدرب لاسارتي بهدفين مقابل هدف.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي يتأهب لمواجهة سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.