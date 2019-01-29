ميدو يختار "نجم الزمالك" للانضمام للمنتخب.. ويرد على انتقال عواد لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، أهمية انضمام يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك، للمنتخب المصري تحت قيادة خافيير أجيري.

وأوضح ميدو في تصريحات إذاعية لراديو 9090، أن أوباما كان لديه مشكلة في قراراته داخل الملعب، يبحث دائما عن الحلول الصعبة، مشيرًا إلى أن تلك المشكلة استطاع حلها.

وأكمل: "أوباما لاعب لديه شخصية وموهوب ويتطور، ويناسب الطريقة التي يلعب بها المنتخب مع أجيري".

ونفى ميدو، عودة محمد عواد حارس مرمى الوحدة، للدوري المصري من خلال بوابة بيراميدز، موضحا أن عواد من القوام الأساسي للفريق، ولم يتم مناقشة ذلك الأمر من الأساس.

واستدرك: "عواد معار للوحدة من النادي الإسماعيلي، وبالتالي أي اتفاقات ستكون من خلاله، ولكن مع نهاية الموسم بعد نهاية الإعارة".

وعبر "العالمي" عن طموحه في تواجد الوحدة ضمن المربع الذهبي للدوري السعودي: "الهدف من بداية الموسم كان التواجد في المربع الذهبي ولكن نتائج الدور الأول أدت لتراجع الفريق للمركز السابع، وهو ما تم تدراكه بعد تولي المهمة خلال الفترة الأخيرة والعودة للمنافسة على المراكز الأربعة الأولى".

وأكمل: "نواجه منافسة مع أندية كبيرة مثل الأهلي والنصر والشباب على المركز الثالث والرابع، وهم أندية لديهم جماهير وتاريخ واستثمار أكبر في اللاعبين عن الوحدة".

وأشار إلى أن الدوري السعودي لا يوجد به مباراة سهلة، حيث يضم كل فريق 8 محترفين، وضرب مثالا بنادي الحزم الذي استطاع الفوز على الهلال المتصدر على ملعبه.