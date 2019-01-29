غوارديولا يثير الشكوك حول مستقبل كومباني مع السيتي

قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اليوم الثلاثاء، إن القائد فينسن كومباني لم يخض مباريات كافية في المواسم الأخيرة، ليضمن عقداً جديداً رغم الدور الذي لعبه في نجاح النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب كومباني الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم عن مباريات كثيرة بسبب الإصابات خلال المواسم القليلة الماضية، وقال غوارديولا إن النادي سيناقش مسألة تمديد التعاقد مع اللاعب ووكيل أعماله.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء في الدوري: “لاعب رائع لكنه خاض مباريات قليلة في السنوات الخمس الماضية”.

وتابع: “لا يخالجنا أدنى شك في قدراته، أفتقدناه كثيراً أثناء غيابه، هو لاعب مؤثر، إنه قائد الفريق وأحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم، يجب وضع هذه الحقائق على الطاولة ومناقشتها مع اللاعب ووكيله واتخاذ أفضل قرار للجميع”.

ويلعب كومباني في مانشستر سيتي منذ 2008 وفاز بـ7 ألقاب كبيرة من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري، لكن غوارديولا قال إن أي قرار بتمديد عقد مدافع بلجيكا لا يجب أن تتحكم فيه العواطف وحدها.

وأضاف غوارديولا: “النادي يعرف أهمية العواطف والروابط بين اللاعب وسيتي، يجب وضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات خاصة وأن اللاعب موجود هنا منذ فترة طويلة، وساعدنا في بلوغ ما وصلنا إليه الآن”.