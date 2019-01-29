مجلس إدارة الأهلي يجتمع غدًا

اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال يجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الخامسة، مساء غدٍ الأربعاء. ويأتي اجتماع المجلس لمناقشة العديد من الأمور الإدارية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة خلال الفترة المقبلة. وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري، إذ سجل الأهداف عمرو السولية، وعلي معلول.

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