أحمد الشيخ يخضع لفحص طبي اليوم

أحمد الشيخ لاعب الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال يخضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، عصر اليوم الثلاثاء. يعانى الشيخ من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وعلى ضوء الفحص الطبي اليوم يتحدد موعد عودته. وقطع الشيخ شوطًا كبيرًا في طريق العودة من جديد، للمشاركة الجماعية بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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