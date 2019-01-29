شاهد.. النجوم يجهز لمؤتمر إعلان التعاقد مع عصام الحضري

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ونورهان فضل

يجهز نادي النجوم لمؤتمر إعلان التعاقد الرسمي، بعد قليل، مع النجم الكبير عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي والزمالك والأهلي السابق، وحارس منتخب مصر

الأسطوري.

من المقرر أن يتم إعلان تفاصيل الصفقة خلال المؤتمر الصحفي الذي سينطلق في تمام الساعة الواحدة بعد

ظهر اليوم الثلاثاء بشيراتون القاهرة.

وكان محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أعلن أمس ضم المخضرم عصام الحضري إلى صفوف الفريق، ونشر صورة له مع عصام الحضري معلقاً "عصام الحضري درع النجوم الجديد".