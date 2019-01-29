الأهلي يبدأ دراسة سيمبا التنزاني بالفيديو

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يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، دراسة فريق سيمبا التنزاني الذي يحل ضيفًا على الأهلي، السبت المقبل، على ستاد برج العرب فيثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
يشاهد الجهاز الفني عددًا من الفيديوهات الخاصة بفريق سيمبا، ومن بينها مواجهة الفريق في دور
وشاهد الجهاز الفني من قبل مباريات لفرق المجموعة الرابعة، للتعرف على نقاط قوة وضعف كل فريق، فيما يتم التركيز على فريق سيمبا من خلال مشاهدة مباريات للفريق ودراسته جيدًا.
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