تعرّف على موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي

كتب - وليد خليل

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب سانت جيمس بارك لمتابعة المواجهة المرتقبة بين نيوكاسل يونايتد، أصحاب الأرض، والجمهور أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

تنطلق مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر

تنقل مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي ضمن منافسات البرمييرليج عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

يدخل مانشستر سيتي المباراة بقيادة الإسباني، بيب جوارديولا، بهدف العودة بثلاث نقاط، وتقليص الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطة واحدة، لتعويض النقاط السهلة التي فرط فيها الفريق، خصوصًا على ملعبه ووسط جماهيره.

ويعتمد بيب على تشكيلة مدججة بالنجوم، خصوصًا في

الخط الأمامي بوجود لاعبين، مثل رحيم ستيرلينج، وليروي ساني، وكيفن دي بروين، الذي غاب لفترات طويلة منذ بداية الموسم، والدولي الجزائري رياض محرز، كما يمتلك الفريق ثنائي هجومي يجمع بين مهارة البرازيلي، جابرييل خيسوس، وخبرة الأرجنتيني المخضرم، سيرجيو أجويرو، الذي يسعى للاقتراب من جديد من المنافسة على لقب هداف الدوري.

على الجانب الآخر يأمل الإسباني رافا بينيتيز، المدير الفني، في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتيزين، لتحسين موقعه في جدول ترتيب البريمييرليج.

ويعتمد رافا بشكل أساسي على الفنزويلي، روندون، والجناح الغاني أتسو في مباغتة دفاع السيتي.