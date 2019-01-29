تعرّف على موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

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تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب سانت جيمس بارك لمتابعة المواجهة المرتقبة بين نيوكاسل يونايتد، أصحاب الأرض، والجمهور أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:
تنطلق مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشسترسيتي:
تنقل مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي ضمن منافسات البرمييرليج عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق حفيظ دراجي.
يدخل مانشستر سيتي المباراة بقيادة الإسباني، بيب جوارديولا، بهدف العودة بثلاث نقاط، وتقليص الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطة واحدة، لتعويض النقاط السهلة التي فرط فيها الفريق، خصوصًا على ملعبه ووسط جماهيره.
ويعتمد بيب على تشكيلة مدججة بالنجوم، خصوصًا في
على الجانب الآخر يأمل الإسباني رافا بينيتيز، المدير الفني، في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتيزين، لتحسين موقعه في جدول ترتيب البريمييرليج.
ويعتمد رافا بشكل أساسي على الفنزويلي، روندون، والجناح الغاني أتسو في مباغتة دفاع السيتي.
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