وزير الرياضة يُهنئ جيانا فاروق بفضية البريميرليج الدولية للكاراتيه

جيانا فاروق

كتب ـ عادل يوسف:

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمستوى المميز الذى قدمته جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه في منافسات بطولة البريميرليج الدولية بفرنسا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وتحقيقها الميدالية الفضية بعد مباراتها أمام بطلة فرنسا في نهائي البطولة.

تعد بطولة البريميرليج الدولية واحدة من أهم البطولات الدولية في لعبة الكاراتيه، وشارك بها 760

لاعبًا ولاعبة من 82 دولة من جميع أبطال العالم.

وعوّل وزير الرياضة على قدرة لاعبي ولاعبات مصر في الكاراتيه في تحقيق العديد من الميداليات الأوليمبية بأوليمبياد طوكيو المقبلة بعد اعتماد اللعبة أوليمبيًا، لافتًا إلى تميز مستوى وأداء لاعبي مصر في الكاراتيه

في جميع البطولات الدولية التي يشاركون بها وفوزهم بها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على التنسيق المتواصل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية لمتابعة استعداداتهم على صعيد تنفيذ البرامج والخطط التدريبية لإعداد لاعبي مصر للبطولات الدولية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا دعم الوزارة للاتحادات الرياضية وجميع اللاعبين ومؤازرتهم للفوز بالمراكز المتقدمة في البطولات التي يشاركون بها على صعيد المستويات "العربي والقارى والإقليمي والدولي".