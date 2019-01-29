اونلاين | كأس إيطاليا.. مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث ماشر يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | الاسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس إيطاليا.. مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث ماشر يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | الاسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس إيطاليا.. مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث ماشر يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | الاسطورة

يستضيف فريق ميلان، نظيره نابولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا وذلك في لقاء من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا غفيرا لكلا الفريقين لقوة وأهمية المباراة، في مبارة مثيرة، كورة لايف مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر.

كأس إيطاليا.. مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث ماشر يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | الاسطورة

ويوجد صاحب الأرض والجمهور فريق ميلان في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، إذ فاز في 9 مباريات من أصل21، وخسر خلال 4 مباريات، وتعادل في 9، وسجل لاعبوه 28 هدفًا ومنيت الشباك بـ20 آخر، فيما يوجد نابولي في وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة ويفصله 11 نقطة عن اليوفي المتصدر، يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر.

كأس إيطاليا.. مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث ماشر يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | الاسطورة

وسيكون البرتغالي انسيني نجم نابولي وسوسو نجم الميلان جاهزان لخوض لقاء جديد لزيادة عدد أهدافهم في البطولة الإيطالية، وكان الفريقين قد تعادلا سلبيا في أخر لقاء جمع بينهما منذ ايام قليلة في الكالتشيو كورة ستار مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر.

كأس إيطاليا.. مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث ماشر يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | الاسطورة

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ميلان ونابولي في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD.