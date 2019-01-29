اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة قطر والامارت بث مباشر اليوم - كأس آسيا 2019| يلا شوت

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يلا شوت مشاهدة مباراة قطر والامارت بث مباشر اليوم - كأس آسيا 2019| يلا شوت

يواجه منتخب قطر نظيره الإمارات، في نصف نهائي كأس أمم آسيا، وستنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة، الموافق السادسة مساء بتوقيت الإمارات البلد المضيف.

يلا شوت مشاهدة مباراة قطر والامارت بث مباشر اليوم - كأس آسيا 2019| يلا شوت

منتخب الإمارات تأهل للدور قبل النهائي، بعدما تواحد في المجموعة الأولى في الدور الأول رفقة البحرين وتايلاند والهند، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن تعادل مع الأول والثاني بنفس النتيجة (1-1) وانتصر على الأخير بهدفين نظيفين، وفي دور الـ16 واجه أبناء زايد قيرغيزستان وتخطوها بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم قابلوا أستراليا في ربع النهائي وانتصروا عليها انتصاراً تاريخياً بهدفٍ نظيف، بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وقطر.

على الجانب الأخر العنابي المنتخب القطري نجح في التأهل لأول مرة في تاريخه لدور الـ4، بعدما تواجد دور المجموعات مع لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، وبالرغم من ذلك نجح في التأهل بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وفي دور الـ16 واجه منتخب العراق القوي جداً وانتصر عليه بهدفٍ نظيف، ثم قابل العنابي كوريا الجنوبية في نصف النهائي ونجح في تخطيها بهدفٍ نظيفٍ أيضاً، يلا شوت مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر.

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب قطر بتشكيل مكون من سعد الشيب في حراسة المرمى، وفي الدفاع عبد الكريم حسن، طارق سلمان ،بوعلام خوخي، رورو، وفي الوسط كريم بوضياف ،عاصم ماديبو ، سالم الهاجري، وفي الهجوم أكرم عفيف، المعز علي ، حسن الهيدوس، على الجانب الأخر سيدخل منتخب الإمارات بتشكيل مكون من خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع الحسن صالح، إسماعيل أحمد ، فارس جمعة ،بندر الأحبابي، وفي الوسط علي سالمين ، عامر عبد الرحمن، إسماعيل الحمادي ، إسماعيل مطر -،خلفان مبارك، وفي الهجوم علي مبخوت.

وتقوم قناة بي ان سبورت ماكس اتش دي بنقل مباراة الإمارات وقطر في بث حي ومباشر اليوم الثلاثاء في كاس امم اسيا 2019.