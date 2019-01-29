اونلاين | بي أن سبورت MAX | مشاهدة مباراة الامارات وقطر (كاس اسيا) بث مباشر| koralive | korastar | koraonline | live7hd

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تتوجه أنظار عشاق ومتابعي الكرة العربية، مساء اليوم، إلى ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، لمتابعة المواجهة النارية التي تجمع منتخبي الإمارات وقطر في نصف نهائي بطولة كأس آسيا والمقامة بدولة الإمارات.

موعد مباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا:

تقام مباراة نصف نهائي كأس آسيا بين الإمارات وقطر في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا:

تنقل مباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا

عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD، بصوت المعلقين رؤوف خليف ويوسف سيف.

ويسعى منتخب الإمارات لكتابة التاريخ وتخطي عقبة المنتخب القطري من أجل الصعود إلى النهائي والتتويج باللقب وسط جماهيره وأرضه.

ونجح المنتخب الإماراتي في الصعود لدور النصف نهائي، بعد تحقيقه انتصارًا صعبًا

ضد منتخب إستراليا، بنتيجة هدف نظيف أحرزه علي مبخوت من خطأ فادح من مدافع المنتخب الأصفر.

بينما تأهل منتخب قطر إلى هذا الدور من بطولة كأس آسيا، بعدما فاز على منتخب كوريا الجنوبية، بنتيجة هدف نظيف أحرزه حاتم عبدالعزيز.

سجل مهاجمو منتخب الإمارات 8 أهداف في البطولة، واهتزت شباك خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب الإماراتي، بأربعة أهداف في كأس آسيا.

وحرص الجهاز الفني للإمارات، بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، على تجهيز اللاعبين كافة وتهيئة البدلاء لسد النقص الذي قد ينتج عن غياب بعض العناصر للإصابة.

وتابع الجهاز الطبي للمنتخب الإماراتي، حالة المدافع فارس جمعة، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة إستراليا، بعدما خضع للفحص الدقيق، وتم التأكد من تماثله للشفاء وجاهزيته للقاء.