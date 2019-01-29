اونلاين | بي أن سبورت MAX | مشاهدة مباراة الامارات وقطر (كاس اسيا) بث مباشر| koralive | korastar | koraonline | live7hd

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موعد مباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا:
تقام مباراة نصف نهائي كأس آسيا بين الإمارات وقطر في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا:
تنقل مباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا
عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD، بصوت المعلقين رؤوف خليف ويوسف سيف.
ويسعى منتخب الإمارات لكتابة التاريخ وتخطي عقبة المنتخب القطري من أجل الصعود إلى النهائي والتتويج باللقب وسط جماهيره وأرضه.
ونجح المنتخب الإماراتي في الصعود لدور النصف نهائي، بعد تحقيقه انتصارًا صعبًا
ضد منتخب إستراليا، بنتيجة هدف نظيف أحرزه علي مبخوت من خطأ فادح من مدافع المنتخب الأصفر.
بينما تأهل منتخب قطر إلى هذا الدور من بطولة كأس آسيا، بعدما فاز على منتخب كوريا الجنوبية، بنتيجة هدف نظيف أحرزه حاتم عبدالعزيز.
سجل مهاجمو منتخب الإمارات 8 أهداف في البطولة، واهتزت شباك خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب الإماراتي، بأربعة أهداف في كأس آسيا.
وحرص الجهاز الفني للإمارات، بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، على تجهيز اللاعبين كافة وتهيئة البدلاء لسد النقص الذي قد ينتج عن غياب بعض العناصر للإصابة.
وتابع الجهاز الطبي للمنتخب الإماراتي، حالة المدافع فارس جمعة، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة إستراليا، بعدما خضع للفحص الدقيق، وتم التأكد من تماثله للشفاء وجاهزيته للقاء.
وتغلب المنتخب الإماراتي على منتخب استراليا، حامل اللقب في نسخته الماضية، وحجز للمرة الثانية مكانه في مباراة نصف النهائي.
مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة
بينما فاز منتخب قطر على نظيره كوريا الجنوبية، وصيف النسخة الماضية، بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وضمن لقاء الإمارات في نصف نهائي البطولة، سعيا للمنافسة على اللقب.
مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة
من ناحيته، قال الإيطالي ألبرتو زاكيروني، مدرب منتخب الإمارات، صاحب الـ 65 عاما، في مؤتمر صحفي عقد بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي: “تركيزي وعملي منصبان على معايشة اللاعبين في التمارين اليومية وقراءة الفريق الخصم، خصوصا الأداء الهجومي لفريقنا”.
مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة
ولن تكون مهمة منتخب الإمارات في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة كأس آسيا لاسيما أنه سيواجه منافسًا عنيدًا هو منتخب قطر، الذي حجز مقعده في الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ويسعى جاهدًا لاستكمال صحوته بالوصول إلى نهائي المسابقة.
مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة
وتعقد جماهير الإمارات آمالها على القناص علي مبخوت، وخبرة إسماعيل مطر، وأحمد خليل، بجانب الروح القتالية لبقية اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية للمرة الثانية في التاريخ بعد نسخة 1996 التي أقيمت أيضًا في دولة الإمارات.
مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة
يلتقي منتخبا الإمارات وقطر، في نصف نهائي كأس آسيا، اليوم الموافق 29-1-2019 على ملعب ستاد محمد بن زايد في تمام الساعة 5:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة 6:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتنقلها قنوات Lemar TV و
beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و Alkass EXTRA One HDو Alkass EXTRA TWO HD
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