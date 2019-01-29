اونلاين | مشاهدة مباراة الامارات وقطر بث مباشر اليوم الثلاثاء29-1-2019 يلا شوت الجديد في كاس اسيا

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مشاهدة مباراة الامارات وقطر بث مباشر اليوم الثلاثاء29-1-2019 يلا شوت الجديد في كاس اسيا

يفتح استاد محمد بن زايد بالعاصة أبوظبي أبوابه لاستضافة ديربي عربي من العيار الثقيل بين الإمارات

يلتقي المنتخب الإماراتي نظيره القطري، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 على استاد محمد بن زايد بالعاصة أبوظبي, ويسعى كلا المنتخبين لبلوغ المباراة النهائية والرهان على اللقب الأغلى في القارة الآسيوية.

مشاهدة مباراة الامارات وقطر بث مباشر اليوم الثلاثاء29-1-2019 يلا شوت الجديد في كاس اسيا



وحجز منتخب الإمارات مقعده فى الدور نصف النهائى للمرة الثانية على التوالي بمسابقة كأس آسيا بعدما تغلب على منتخب أستراليا "حامل اللقب" بهدف دون مقابل، فيما تغلب منتخب قطر على كوريا الجنوبية بالنتيجة ذاتها.

مشاهدة مباراة الامارات وقطر بث مباشر اليوم الثلاثاء29-1-2019 يلا شوت الجديد في كاس اسيا



ولن تكون مهمة منتخب الإمارات في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة كأس آسيا لاسيما أنه سيواجه منافسًا عنيدًا هو منتخب قطر الذي حجز مقعده في الدور نصف النهائي للمرة الاولى فى تاريخه وسيسعى جاهدًا لاستكمال صحوته بالوصول إلى نهائي المسابقة.

وتذوق منتخب قطر طعم الانتصار في المباريات الخمس التي خاضها في البطولة كما حافظ على نظافة شباكه طوال مشواره في المسابقة القارية.

ويفتقد في مباراة اليوم لجهود لاعبه بسام الراوي بعد حصوله على الإنذار الثاني في مباراة كوريا الجنوبية، فيما يغيب عن منتخب الإمارات الثنائي محمد أحمد وخليفة مبارك بسبب الإصابة.

موعد مباراة الإمارات وقطر والقنوات الناقلة لها:-

البطولة : كأس آسيا 2019 (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 .

الملعب : استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .

المعلقين : رؤوف خليف (HD1) + يوسف سيف (HD2) .

موعد المباراة :

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع لقطر:-

سيشهد اللقاء عودة الثنائي عبد الكريم حسن لمركز الظهير الأيسر وعاصم ماديبو لشراكة محور الوسط مع كريم بوضياف وسالم الهاجري، وسيحرس العرين سعد الشيب وأمامه سيتواجد قلبي الدفاع طارق سلمان وخوخي وعلى يمينهما رورو، أما الهجوم فسيتكون من الهيدوس والمعز علي وأكرم عفيف.

التشكيل | 4-3-3

سعد الشيب

عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي - رورو

كريم بوضياف - عاصم ماديبو - سالم الهاجري

أكرم عفيف - المعز علي - حسن الهيدوس

التشكيل المتوقع للإمارات:-

سيواصل المدرب زاكيروني الاعتماد على فارس جمعة في قلب الدفاع بدلاً مبارك المصاب، وسيتواجد الأحبابي على يمين الدفاع وصالح علي يساره، وسيشكل محوري الوسط علي سالمين وعامر عبد الرحمن، وسيقود الهجوم علي مبخوت وخلفه الثلاثي إسماعيل الحمادي ومطر وخلفان مبارك.

التشكيل | 4-2-3-1

خالد عيسى

الحسن صالح - إسماعيل أحمد - فارس جمعة - بندر الأحبابي

علي سالمين - عامر عبد الرحمن

إسماعيل الحمادي - إسماعيل مطر - خلفان مبارك

علي مبخوت

وتعقد جماهير الإمارات آمالها على القناص علي مبخوت وخبرة إسماعيل مطر وأحمد خليل، بجانب الروح القتالية لبقية اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية للمرة الثانية فى التاريخ بعد نسخة 1996 التي أقيمت أيضًا في دولة الإمارات.