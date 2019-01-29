اونلاين | الدوري المصري.. يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والمقاصة | كورة اون لاين| الاسطورة لايف

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الدوري المصري.. يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والمقاصة | كورة اون لاين| الاسطورة لايف

في واحدة من المباريات المرتقبة بالدوري المصري، يلتقي فريقا الزمالك والمقاصة على ملعب بتروسبورت في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء القادم 29 يناير 2019، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز في مباراة يترقبها عشاق الكرة المصرية، نظرا لقوة اللقاء وموقف الفريقين في بطولة الدوري المصري، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري المصري.

الدوري المصري.. يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والمقاصة | كورة اون لاين| الاسطورة لايف

الزمالك الذي توقفت سلسلة انتصاراته في الدوري لـ9 انتصارات على التوالي بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري بعدما تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة في الدوري المصري، وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده للنقطة 42 بفارق 3 نقاط عن بيراميدز، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 17 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 13 مباراة، بينما تعادل في ثلاث مباريات، وتلقى هزيمة واحدة أمام النجوم، يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر.

الدوري المصري.. يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والمقاصة | كورة اون لاين| الاسطورة لايف

على الجانب الأخر كانت أخر مباراة لمصر للمقاصة في الدوري أمام الأهلي وخسروا بثلاثية دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع المارد الأحمر الذي وصل إلى المركز الثالث، واستطاع أبناء الفيوم أن يحققوا الانتصار في تسع مباريات، وتعادلوا في ثلاث مواجهات، وتلقوا سبع هزائم، ونجح المقاصة في ضم ميدو جابر لاعب الأهلي لتدعيم صفوف الفريق وسيكون متواجدا في مباراة اليوم.

الدوري المصري.. يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والمقاصة | كورة اون لاين| الاسطورة لايف

ومن المتوقع أن يبدأ جروس تشكيلة الزمالك بتشكيل مكون من عماد السيد في حراسة المرمى، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، بهاء مجدي، وفي الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود كهربا ، يوسف أوباما ، إبراهيم حسن، ويقود عمر السعيد هجوم الأبيض، بينما سيبدأ طلعت يوسف مباراة اليوم بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد الدسوقي ،عصام صبحي ، محمد دبش ،طه عادل، وفي الوسط صلاح ريكو ، محمد توني، محمد رمضان ، باولن فوافي ، ميدو جابر، ويقود جون أنطوي هجوم المقاصة.

الدوري المصري.. يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والمقاصة | كورة اون لاين| الاسطورة لايف

وتنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة في الثامنة مساءا 20:00 في بث حي وسريع بدون تقطيع.