اونلاين | بث مباشر.. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى مشيخة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى مشيخة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس الأمم الآسيوية 2019 قطر - x

16:00 - الإمارات الدوري المصري الزمالك - x

20:00 - مصر المقاصة الدوري الإنجليزي هدرسفيلد تاون - x

21:45 - ايفرتون ا أرسنال - x

21:45 - كارديف سيتي ولفرهامبتون - x

21:45 - وست هام يونايتد فولهام - x

21:45 - برايتون نيوكاسل - x

22:00 - مانشستر سيتي مانشستر يونايتد - x

22:00 - بيرنلي الدوري السعودي الرائد - x

17:25 - الاتفاق الاتحاد - x

19:20 - الشباب كأس إيطاليا ميلان - x

21:45 - نابولي

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