كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. مدرب منتخب مصر يكشف حقيقة عودة الحضري للفراعنة في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ناجي في تصريحات خاصة "سيتم مراقبة الحضري في الفترة القادمة والوقوف على مستواه ومدى إمكانية ضمه من عدمه إلى صفوف المنتخب".
وواصل "الحضري حارس كبير ويمتلك خبرات عالية وهو يمثل إضافة لأي مكان لكن في النهاية القرار متوقف على مستوى الحارس".
وكان الحضري قد أعلن تراجعه عن الاعتزال الدولي بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي والتوقيع لنادي النجوم للانضمام إلى صفوف بداية من يناير الجاري.
وأشار مدرب حراس الفراعنة إلى أن ما يتردد عن حجز الحضري مكانه في صفوف المنتخب غير صحيح، مستشهدًا بما حدث في أمم إفريقيا الأخيرة بعدما شارك الحضري بعد إصابة كل من شريف إكرامي وأحمد الشناوي ولم يكن الحارس الأساسي منذ البداية.
وأكمل "الأمر متوقف على أداء كل حارس فيما تبقى قبل إنطلاق الكان وفي ضوء ذلك سنحدد القائمة النهائية ومدى إمكانية ضم كل حارس".
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 42 نقطة
2- بيراميدز 39 نقطة
3- الأهلي 33 نقطة
4- مصر المقاصة 30 نقطة
5- الإنتاج الحربي 28 نقطة
6- المقاولون العرب 27 نقطة
7- طلائع الجيش 24 نقطة
8- سموحة 24 نقطة
9- حرس الحدود 24 نقطة
10- الإسماعيلي 23 نقطة
11- المصري البورسعيدي 22 نقطة
12- الجونة 21 نقطة
13- الداخلية 21 نقطة
14- النجوم 20 نقطة
15- إنبي 20 نقطة
16- وادي دجلة 20 نقطة
17- الاتحاد السكندري 20 نقطة
18- بتروجت 15 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | خاص.. مدرب منتخب مصر يكشف حقيقة عودة الحضري للفراعنة في أمم إفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.