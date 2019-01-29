رياضة | خاص.. مدرب منتخب مصر يكشف حقيقة عودة الحضري للفراعنة في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. مدرب منتخب مصر يكشف حقيقة عودة الحضري للفراعنة في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني عن موقفهم من ضم عصام الحضري إلى صفوف الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد تراجعه عن الاعتزال الدولي.



وقال ناجي في تصريحات خاصة "سيتم مراقبة الحضري في الفترة القادمة والوقوف على مستواه ومدى إمكانية ضمه من عدمه إلى صفوف المنتخب".



وواصل "الحضري حارس كبير ويمتلك خبرات عالية وهو يمثل إضافة لأي مكان لكن في النهاية القرار متوقف على مستوى الحارس".



وكان الحضري قد أعلن تراجعه عن الاعتزال الدولي بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي والتوقيع لنادي النجوم للانضمام إلى صفوف بداية من يناير الجاري.



وأشار مدرب حراس الفراعنة إلى أن ما يتردد عن حجز الحضري مكانه في صفوف المنتخب غير صحيح، مستشهدًا بما حدث في أمم إفريقيا الأخيرة بعدما شارك الحضري بعد إصابة كل من شريف إكرامي وأحمد الشناوي ولم يكن الحارس الأساسي منذ البداية.



وأكمل "الأمر متوقف على أداء كل حارس فيما تبقى قبل إنطلاق الكان وفي ضوء ذلك سنحدد القائمة النهائية ومدى إمكانية ضم كل حارس".