رياضة | خاص.. أجيري يشكو أمن بتروسبورت للجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أجيري يشكو أمن بتروسبورت للجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الجهات الأمنية المسؤولة عن ملعب بتروسبورت.

وكان أمن ملعب بتروسبورت، منع أجيري من الدخول لمتابعة مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري العام، بحجة تأخير الوقت واقتراب المباراة من بدايتها.

وقال مصدر بالاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، "أجيري فوجئ برفض الأمن دخوله المباراة، ما وضعه في موقف مُحرج قبل أن يتم حل الأمر وإقناع رجال الشرطة بضرورة حضوره لمتابعة عمله كمدير فني للفراعنة".

وأضاف المصدر، " المدير الفني للفراعنة، أبدى استيائه في مكالمة جمعته مع هاني أبوريدة، وشكواه بسوء المعاملة، خاصةً أن البلاد مقبلة على حدث مهم وهو تنظيم بطولة الأمم الإفريقية".

واختتم المصدر تصريحاته، "أبوريدة، عمل على تهدئة أجيري وطالبه بنسيان الأمر، متعهدًا له بأن ذلك لن يتكرر مرة أخرى، مؤكدًا أن الجميع يسانده من أجل تحقيق اللقب القاري".

كان الأهلي حقق فوزًا على وادي دجلة، مساء أمس الإثنين بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري العام.

ويحرص الجهاز الفني للفراعنة لمتابعة جميع المباريات المحلية والمحترفين، من أجل الوقوف على العناصر التي سيتم إختيارها قبل بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة منتصف العام الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، على ملعب الأخير خلال شهر مارس المقبل ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية، ثم مواجهة نيجيريا وديًا أواخر نفس الشهر استعدادًا للكان 2019.