رياضة | مدرب حراس منتخب مصر يصل السعودية لمتابعة المحترفين المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس منتخب مصر يصل السعودية لمتابعة المحترفين المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، إلى الأراضي السعودية من أجل متابعة مباراة الرائد و الاتفاق، بالدوري السعودي.

جاء حضور ناجي للمباراة بناءًا على أوامر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لمتابعة محمد عطوة مدافع الاتحاد السكندري السابق والرائد الحالي، وحسين السيد ظهير أيسر الأهلي السابق والاتفاق الحالي.

ويحرص الجهاز الفني للفراعنة لمتابعة جميع المباريات المحلية والمحترفين، من أجل الوقوف على العناصر التي سيتم إختيارها قبل بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة منتصف العام الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، على ملعب الأخير خلال شهر مارس المقبل ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية، ثم مواجهة نيجيريا وديًا أواخر نفس الشهر استعدادًا للكان 2019.