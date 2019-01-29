رياضة | نجاح أمين عمر وسمير جمال فى اختبارات اللياقة البدنية لأمم إفريقيا للشباب

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اجتاز الثنائي الدولي حكم الساحة أمين عمر وزميله الحكم المساعد سمير جمال اختبارات اللياقة البدنية لحكام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي ستقام بالنيجر 2 فبراير القادم . وخضع للاختبار 12 حكم ساحة و 12 حكم مساعد تحت إشراف إيدي ماييه ونصر الدين الشريفي معد اللياقة البدنية بالاتحاد الإفريقي. وظهر الثنائي الدولي أمين عمر وسمير جمال فى اختبارات اللياقة البدنية لحكام البطولة الإفريقية للشباب بمستوى متميز قبل إنطلاها يوم 2 فبراير القادم .

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