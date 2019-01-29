رياضة | غزل المحلة يضم مهاجم الاسماعيلي علي سبيل الاعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يضم مهاجم الاسماعيلي علي سبيل الاعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح غزل المحلة بقيادة خالد عيد في التعاقد مع "وليد عطية" مهاجم النادي الاسماعيلي وحرس الحدود على سبيل الاعارة لمدة 6 شهور بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حضر اللاعب لمقر النادي بمدينة المحلة وجمعته جلسه مع وليد خليل الراعي للفريق، وانتهت باتمام عقود انتقال اللاعب لصفوف الفريق، بحضور محمد سلامة وكيل اللاعب. وفي نفس السياق أجري غزل المحلة مجموعة من الصفقات الجديدة لتعزيز صفوف الفريق مثل بسام ماهر لاعب نادي انبي والداخلية، واسلام حسين اعارة من سيراميكا، ومحمود البركي لاعب بدر، وهاني عادل لاعب فاركو، وخالد رسلان صانع ألعاب شربين، ومحمد اسامة البشبيشي حارس مرمي الاهلي السابق، وعلي صخر جناح الاسماعيلي اعارة 6 اشهر، أحمد عاشور مهاجم ناشئين حرس الحدود، ومحمد منتصر لاعب طنطا الاسبق، وستفيان اوليه أكرا الغاني، ومحمد زيكا لاعب الإنتاج الحربي.

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