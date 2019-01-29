رياضة | غدا.. اجتماع جديد لمجلس الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. اجتماع جديد لمجلس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء.

ويأتي اجتماع المجلس لمناقشة العديد من الأمور الإدارية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يوجه رسالة نارية للزمالك

قال محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، إن المارد الاحمر سيكون منافسا قويا للزمالك على لقب الدوري في الموسم الحالي.

المنافسة على لقب الدوري الممتاز مازالت في الملعب، ولم يحسم أي فريق لقب الدوري.

وتابع"يوسف" في تصريحات إذاعية لبرنامج "ساعة مع شوبير" على راديو أون سبورت، أن المنافسة على لقب الدوري مازالت قائمة، وأن الأهلي سيكون منافس شرس للزمالك المتصدر حاليا .

وأضاف المدرب العام للنادي الأهلي، أن موقف الأهلي المتأخر عن صدارة الترتيب ليس جديدا على النادي، ومر به من قبل في أجيال مختلفة، وفي النهاية كان يحصد المارد الأحمر اللقب.

وشدد محمد يوسف أن الأهلي ينظر لنتائجه فقط ويبحث عن تحقيق الفوز، دون النظر لنتائج منافسيه، وأنه يتم تحفيز اللاعبين بما قدمته الأجيال السابقة بحسم البطولة في النهاية بشرط بذل أقصى مجهود وتحقيق الانتصار بكل المباريات المقبلة.

يُذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على وادي دجلة بالأمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20للدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة