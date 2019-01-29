انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. "الكويت" بطلاً لكأس ولي العهد للمرة السابعة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 12:52 مساءً - تُوج نادي الكويت بلقب بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه؛ إثر فوزه على القادسية بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الاثنين على استاد "جابر الدولي"، بحضور وازن على المستويين السياسي والرياضي.

أحرز فيصل زايد هدف "الأبيض" الوحيد في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، مستغلاً هفوة دفاعية من المنافس.

بهذا الفوز ثأر "الأبيض" من "الأصفر"؛ بعدما تقابلا في نهائي النسخة الماضية، التي عرفت فوز الأخير بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحضر المباراة النهائية كوكبة من الشخصيات السياسية البارزة، في مقدمتهم ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما حضرها رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني إنفانتينو،

وكان "الكويت" قد بلغ نهائي كأس ولي العهد بفوزه في نصف النهائي على النصر (1-0)، في حين بلغ القادسية الموقعة الختامية بتغلّبه على العربي بالنتيجة ذاتها.

وتُجرى منافسات كأس ولي العهد بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بمشاركة الأندية الـ15 التي تشكّل بطولتي الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس ولي العهد انطلقت في موسم (1993-1994)، حيث يعد القادسية أكثر المتوّجين باللقب المحلي في 9 مناسبات سابقة.

في الجهة المقابلة، تساوى "الكويت" مع العربي في عدد مرات الفوز بالبطولة المحلية بـ7 ألقاب لكل منهما، في حين حصد السالمية اللقب في مناسبتين مقابل لقب وحيد لكاظمة.