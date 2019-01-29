شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الاجتماع الساخن للاعبي ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- عقد لاعبو ريال مدريد، اجتماعا في حفل عشاء غير رسمي، في معطم شهير بالعاصمة مدريد.

وفقا لصحيفة ماركا فإن لاعبي الريال تواجدوا في المطعم بشكل غير رسمي، وتناقشوا حول المباريات المقبلة للفريق، خاصة مواجهة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام أياكس أمستردام، الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة إن معظم اللاعبين كانوا حاضرين في هذا الاجتماع، باستثناء ثلاثة، هم الحارس كيلور نافاس، والويلزي جاريث بيل، والألماني توني كروس.

وتابعت الصحيفة أن سيرجيو راموس كان قائدا للاجتماع،، حيث كان متأكدا أن الفريق لا زال بإمكانه تقديم موسم جيد، رغم فارق الـ10 نقاط في الليجا مع برشلونة.