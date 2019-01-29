شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لأحمد الشيخ لتحديد موعد عودته والان مع التفاصيل
يخضع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري للفحص الطبي عصر اليوم كما أن اللاعب قطع شوط كبير في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به.
ويحدد الفحص الذي يخضع له الشيخ موعد عودته للملاعب من جديد والمشاركة في التدريبات الجماعية .
ويذكر أن اللاعب تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة الأهلي أمام بيراميدز، في الدوري الممتاز، وانتهت لصالح بيراميدز بهدفين مقابل هدف.
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