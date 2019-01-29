شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يحسم الجدل حول رحيل "عواد" عن الوحدة والان مع التفاصيل
الخليج 365- حسم أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة السعودي، الجدل حول رحيل لاعب الفريق محمد عواد حارس المرمى.
وقال ميدو في تصريحات إذاعية:" ما تردد خلال الفترة السابقة عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع محمد عواد، لضمه خلال الفترة القادمة غير صحيح".
واختتم ميدو،:"لا نية للتفريط في خدمات عواد خلال الفترة القادمة، لحاجة الفريق لخدماته".
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