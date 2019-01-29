شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر يفتح النار على الاتحاد السعودي والان مع التفاصيل

أطلق سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي عبرصفحته على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر " تصريحات نارية ضد قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي،بشأن بعد قرارات الأتحاد.

وتمنى سعود آل سويلم من الفواز أن يتقدم بإستقالته قائلا: أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي، فقد أظهرت من يعمل تحت مظلتك بأنه مجرد تكملة عدد ومايحزن أن البعض له تاريخ عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك.

وقدم سويلم عبر صفحته عدة تساؤلات لقصي الفواز ماذا قدم قصي الفواز لاتحاد الكرة؟ غير الفشل في ادارة الدوري؟ والفشل في ادارة المنتخب؟ والفشل في ادارة الاتحاد؟ ونجح في تحقيق كل خطوات الفشل.

وجاءت هذه التصريحات بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره أحد في إطار الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، والتي انتهت بفوز العالمي برباعية نظيفة مكّنته من مواصلة مطاردة نادي الهلال على صدارة الدوري بالرغم من الأخطاء التحكيمية الفادحة .

وأضاف سويلم أنه تم إعفاء الحكم الأنجليزي مارك كلاتنبيرغ منذ عدة أشهر ولكن لم يستطيع الاتحاد السعودي توفير بديل بسبب الفشل، بل المصيبة أنه تم تكليفه بمهام أخرى، ويخرج رئيس الاتحاد بتصريح هزيل بأن ايجاد بديل يتطلب الجهد والعلاقات.