شكرا لقرائتكم خبر عن سفاح إشبيلية خطر يهدد مسيرة برشلونة في الكأس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - حذرت الصحف الكتالونية فريق برشلونة من نظيره إشبيلية، خلال مواجهة الفريقين في كأس الملك غدًا الأربعاء.

ويستضيف برشلونة فريق إشبيلية، في إياب دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، علي ملعب الكامب نو في العاشرة والنصف مساءًا، وكانت مباراة الذهاب علي ملعب سانشيز بيزخوان انتهت بنتيجة 2-0 للفريق الأندلسي.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو: أن بابلو سارابيا لاعب خط وسط إشبيلية، يعد الوحش الأسود لبرشلونة، ويجب الحذر منه في لقاء الغد، في أي لحظة يمكن أن يسجل جناح إشبيلية أي هدف في مرمى البارسا.

وأضافت: وقد فعل ذلك ثلاث مرات في ثلاث مباريات ضد فريق فالفيردي، في السوبر الاسباني في طنجة قبل بداية الموسم، وفي الليغا في ملعب الكامب نو، وفي الكأس في مباراة الذهاب في ملعب بيزخوان.

في حين وصفت صحيفة السبورت سارابيا، بأنه جلاد برشلونة الصامت، حيث سجل الأكثر تهديفيًا في الليغا، هدفًا ضد البارسا في ثلاث مباريات هذا الموسم، في السوبر الاسباني، والليغا والكأس.

وألمحت: أنه مرشح لينضم لمنتخب إسبانيا، وكسرعقده 18 مليون يورو فقط، وتجديده مع إشبيلية لا يتقدم حتي الان.

وكان صاحب الـ 26 عامًا أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، وأنضم إلي إشبيلية في صيف 2016 لمدة 4 مواسم، قادمًا من خيتافي، وينتهي عقده في صيف 2020.