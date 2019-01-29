شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة في ريال مدريد.. والضحية 6 نجوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يخطط للإطاحة بالعديد من لاعبي الفريق الملكي، مع نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية ، كشف الصحفي الإسباني إدواردو إندا خلال برنامجه El Chiringuito ، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ينوي القيام بثورة تغيير في الفريق، بالتخلص من كل اللاعبين الذين لا يدخلون في حسابات المدرب سانتياجو سولاري، وكذلك الذين تراجع مستواهم.

ورصد الصحفي الشهير، قائمة الضحايا التي ينوي بيريز التخلص منها في نهاية الموسم الحالي ، والتي تضم 6 لاعبين كانوا يمثلون أجزاء مهمة في السنوات الأخيرة مع الفريق الملكي ، وعلى رأسهم النجم الإسباني إيسكو ألاركون.

وأوضح الصحفي أن قائمة ضحايا بيريز تشمل لوكاس فاسكيز ، مارسيلو ، كيلور نافاس ، داني سيبايوس ، خيسوس فاييخو.

من بين جميع هذه الأسماء تبرز وجود حارس المرمى الكوستاريكي نافاس والظهير البرازيلي مارسيلو ولاعب وسط إيسكو ، الثلاثة كانوا لاعبين رئيسيين في ثلاث بطولات متتالية بدوري أبطال أوروبا فاز بها ريال مدريد مع المدرب السابق زين الدين زيدان.