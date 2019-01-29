شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتلقى دفعة قوية بعودة نجمه والان مع التفاصيل
السودية نيوز 365- كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة يستعد لاسترداد أحد أهم اللاعبين في تشكيلته هذا الأسبوع بعد تعافيه من الإصابة.
وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن النجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي دخل بالفعل إلى المرحلة النهائية من عملية شفائه من إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر.
على أية حال ، علينا أن ننتظر مدى تطور ديمبيلي في الأيام القادمة لإنهاء عودته إلى الملاعب ، وإذا لم يكن هناك أي إنتكاسة ، فسوف ينضم ديمبيلي مرة أخرى إلى التدريبات مع المجموعة يوم الخميس المقبل ، ويمكن أن يلعب ضد فالنسيا.
ومن المستبعد أن يلعب ديمبيلي ضد إشبيلية في الكأس غدًا ، ولكن ليس مستبعد من مواجهة فالنسيا في الليجا بالأسبوع المقبل، وسيتم اتخاذ القرار النهائي من قبل فالفيردي، وكل شيء يشير إلى أن عودة الفرنسي هي بالفعل قاب قوسين أو أدنى.
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