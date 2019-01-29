شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يريد ضم نجم برشلونة في الصيف المقبل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يرغب نادي تشيلسي في تدعيم خط وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك تعويضًا عن رحيل الإسباني سيسك فابريغاس خلال يناير الحالي.

وكشفت صحيفة السبورت الكتالونية: تشيلسي يريد إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، في الصيف المقبل.

وأضافت السبورت: أن النادي اللندني يستكشف إمكانية التعاقد مع الكرواتي راكيتيتش، في حال وافق برشلونة علي بيع لاعب وسطه.

ويستغل البلوز دعم صفوف برشلونة بلاعب أياكس أمستردام، فرينكي دي يونغ بداية من الصيف المقبل، من أجل التعاقد مع راكيتيتش.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع دي يونغ لمدة 5 مواسم، بقيمة 86 مليون يورو، بعد منافسة شرسة مع باريس ومانشستر سيتي.

وكان راكيتيتش رفض الرحيل الصيف الماضي لنادي باريس سان جيرمان، بالإضافة لنيته في الأستمرار في صفوف النادي الكتالوني وعدم تركه.