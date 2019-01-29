شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع ليوناردو باريديس حتي 2023 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده مع الارجنتيني ليوناردو باريديس، قادمًا من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وتبلغ قيمة التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني البالغ من العمر 24 عامًا، 40 مليون يورو، بالإضافة إلي 5 مليون يورو حوافز، وذلك بعقد لمدة 4 مواسم ونصف.
وقال باريديس عقب إنضمامه للنادي الباريسي: فخور للغاية بالإنضمام إلى باريس سان جيرمان، بعد تجربتي السابقة في إيطاليا، وفي روسيا.
وأضاف: لدي الان فرصة رائعة ليس فقط لإكتشاف دوري جديد، بل أيضًا لرتدائي واحد من أرقى قمصان الاندية في العالم.
وخطف نادي العاصمة الفرنسية باريديس، من أنياب تشيلسي الإنجليزي، الذي كان يخطط لجلب اللاعب تعويضُا عن رحيل سيسك فابريجاس لموناكو الفرنسي.
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