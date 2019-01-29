شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الجولة الرابعة والعشرين في البريميرليج والان مع التفاصيل

تنطلق منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي اليوم،حيث يستضيف نيوكاسل المان سيتي ،بينما يواجه أرسنال كارديف ،ويستضيف مانشستريونايتد بيرنلي،فولهام يواجه برايتون،وولفرهامبتون مع وست هام ،وهدرسفيلد مع ايفرتون.

ويسعى السيتي في مباراة اليوم مع نيوكاسل المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء من تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر البريميرليج برصيد60 نقطة بينما السيتي حامل اللقب لديه 56 نقطة .

ويخوض السيتي مباراة اليوم بثقة عالية بعد أن حقق ثمانية انتصارات متتالية في كل المسابقات ، وينفرد بالمركز الثاني في الدوري بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه توتنهام صاحب المركز الثالث ، بينما يحتل نيوكاسل المركز السابع عشر بفارق نقطتين أمام أقرب مراكز الهبوط.

وفي نفس الوقت يقع على السيتي ضغوط ضرورة الفوز في الجولتين التاليتين لمواصلة ملاحقة ليفربول،حيث فاز ليفربول في الجولتين التاليتين.

وعلى الجانب الأخر يتطلع مانشستريونايتد للفوز على بيرنلي في مباراة اليوم لمواصلة سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدير الفني الجديد أولي جونار سولسكاير،ويحتل المان يونايتد المركز الـ6 برصيد 44 نقطةوبذلك أصبح المان يونايتد متأخرا فقط بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع ، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

بينما يسعى أرسنال للفوز اليوم أمام كارديف لتعويض خروج الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد الجمعة الماضي.