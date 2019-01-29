شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع باريديس 4 مواسم ونصف والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده رسميا مع اللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس قادمًا من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

ووفقًا لموقع النادي الرسمي ، وقع باريديس على عقود انتقاله لباريس سان جيرمان لمدة أربعة أعوام ونصف حتى 30 يونيو لعام 2023 ، بعد اجتياز الفحص الطبي في مستشفى سبيتار في الدوحة.

وجاء اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من سان خوستو في منطقة بوينس آيرس من خلال الأكاديمية في بوكا جونيورز ، أحد الأندية الرائدة في العاصمة الأرجنتينية ، ولعب لأندية بوكا جونيورز وروما وإمبولي ، ومؤخرًا زينيت سان بطرسبرج.

وتشير التقارير أن باريس سان جيرمان حسم التعاقد مع باريديس مقابل 40 مليون يورو ، وسوف يرتدي القميص رقم 8 مع العملاق الباريسي.