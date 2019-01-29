ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الثلاثاء؟

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يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يخوض منتخب الإمارات مباراة صعبة أمام المنتخب القطري في الدور نصف النهائي من كأس آسيا، التي سيتأهل منها الفريق الفائز إلى المباراة النهائية، كما تبدأ منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، أبرزها المباراة التي ستجمع بين مانشستر يونايتد وبيرنلي على ملعب أولد ترافورد، وأيضًا نيوكاسل أمام مانشستر سيتي على ملعب سانت جيمس بارك، وفي الدوري المصري يستضيف الزمالك نظيره مصر المقاصة، في الجولة الـ20.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - الدوري المصري الزمالك X مصر المقاصة – الساعة الثامنة مساء - كأس الأمم الآسيوية قطر x الإمارات – الساعة الرابعة عصرًا - كأس ملك إسبانيا فالنسيا x خيتافي – الساعة العاشرة والنصف



وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:- الدوري المصري الزمالك X مصر المقاصة – الساعة الثامنة مساء- كأس الأمم الآسيويةقطر x الإمارات – الساعة الرابعة عصرًا- كأس ملك إسبانيا فالنسيا x خيتافي – الساعة العاشرة والنصف مساء- كأس إيطالياميلان x نابولي – الساعة العاشرة إلا الربع مساء - الدوري الإنجليزيآرسنال x كارديف سيتي – الساعة العاشرة إلا الربع مساء

فولهام x برايتون – الساعة العاشرة إلا الربع مساء

وولفرهامبتون x وست هام يونايتد – الساعة العاشرة إلا الربع مساء

هيديرسفيلد تاون x إيفرتون – الساعة العاشرة إلا الربع مساء

مانشستر يونايتد x بيرنلي – الساعة العاشرة مساء

نيوكاسل يونايتد x مانشستر سيتي – الساعة العاشرة مساء- كأس الرابطة الفرنسيةجانجون x موناكو – الساعة العاشرة مساء

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